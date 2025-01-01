Спектакль Digital Rain: перформанс «Lacrima»

Перформанс «Lacrima» на Международном фестивале медиаискусства Digital Rain

На Новой сцене Александринского театра в рамках Международного фестиваля медиаискусства Digital Rain пройдет уникальный перформанс «Lacrima». Это творческое мероприятие исследует возможность диалога человека с природой, его способности подражать её ритмам и воспроизводить естественные структуры.

Звук и природа

В этом перформансе звук становится медиумом для создания новой, синтетической природы, которая проявляется как текучая, изменчивая и хрупкая. Центральным инструментом является Lacrima — гидравлическая драм-машина, превращающая капли воды в многоголосные полиритмические узоры.

Технологии в искусстве

Lacrima посылает управляющие сигналы модульному синтезатору, что позволяет падению капель задавать ритмические импульсы. Синтезатор, в свою очередь, насыщает эти импульсы многогранной палитрой звуков. Таким образом, цифровое искусство пересекается с органическим, создавая новую гибридную форму: музыку, где законы природы служат архитектурой для электроники, которая, в свою очередь, возвращает природе её собственное синтетическое эхо.

Участники

В процессе перформанса зрителей будут погружать в уникальный звуковой мир музыканты Сергей Скурту и Александр Полутов, чья работа над проектом привносит в него новые музыкальные грани и ощущения.

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего эксперимента на стыке искусства и технологий!