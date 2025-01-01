Спектакль Digital rain: хореографический перформанс «Синтетическая морфология»

Хореографический перформанс на Новой сцене Александринского театра

В программе Международного фестиваля медиаискусства Digital Rain на Новой сцене Александринского театра пройдет хореографический перформанс под аккордеон и электронную музыку в трех действиях под названием «Синтетическая морфология».

О спектакле

Центральной фигурой представления станет перформер с робо-протезами в виде тентаклей. Эти устройства трансформируют архитектуру человеческого тела, изменяя привычные способы управления верхними конечностями. В то же время, они открывают новые возможности для выразительности в хореографии.

Команда проекта

Автор, перформер: Анастасия Алехина

Анастасия Алехина Режиссер: Юрий Квятковский

Юрий Квятковский Композитор: Дима Мазуров

Дима Мазуров Режиссер-постановщик, хореограф, перформер: Александр Челидзе

Александр Челидзе Перформеры: Дарья Пластун, Татьяна Краснова

Дарья Пластун, Татьяна Краснова Музыкант: Роман Малявкин

Роман Малявкин Хореограф-постановщик: Соня Голомолзина

Соня Голомолзина Видеохудожник: Ксения Горланова

Ксения Горланова Куратор: Анастасия Блюр

Тематика и концепция

Авторы исследуют вопрос состояния времени, которое можно описать через концепцию «уже не настоящее, но еще не будущее». Это своего рода момент, который кажется знакомым, но одновременно изменённым. Переходное состояние будет фиксироваться и выражаться в хореографии и взаимодействиях между актерами на сцене.

Связи, возникающие и распадающиеся на сцене, позволяют увидеть знаковые феномены, интерпретируемые через метафоры, описывающие нелинейные, гибридные формы жизни и мышления, развивающиеся в сетях, пронизанных связями и симбиозами.

Способность взаимодействовать с множеством компаньонов, валяясь, запутываясь и упорядочиваясь, предоставляет уникальную возможность для размышлений о совместной жизни различных видов, форм и мировоззрений.

Об авторе

Анастасия Алехина — междисциплинарная художница и исследователь, которая через свои проекты поднимает эстетические и экзистенциальные вопросы современности, человеческой идентичности, а также будущее носимых устройств и телесности. Она активно работает со звуковыми экспериментами и является выпускницей аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ.

Анастасия принимала участие в российских и зарубежных выставках и фестивалях, была номинирована на премию STARTS Prize 2021 фестиваля Ars Electronica в Австрии и стала победителем конкурса Art&Science: Open Bodies 2024 музея PERMM.

Показ фильма

27 сентября после перформанса состоится показ фильма о проекте и разговор с авторами, что даст зрителям возможность глубже понять замыслы и концепции, лежащие в основе «Синтетической морфологии».