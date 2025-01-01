Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Digimortal
Киноафиша Digimortal

Digimortal

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Digimortal в Санкт-Петербурге

Для зрителей это будет особенный момент: впервые в истории группы альбом «Сто Ночей» будет представлен в полном объёме. Многие композиции из него не исполнялись вживую ни разу, что добавляет интриги и неповторимости к концерту.

Музыка, которая вдохновляет

Музыку Digimortal легко представить как саундтрек к фантастическим фильмам или звучащую на загадочных устройствах в далёком космосе. Но вместе с тем, она остаётся близкой каждому, кто живёт в настоящем. Главная её особенность — осмысленность и значимость, которые необходимо не только слышать, но и чувствовать.

Футуристичный металл для людей будущего

Digimortal предлагает слушателям уникальное звучание футуристичного метала. Это постоянное движение вперёд и развитие в рамках жанра, отражающееся как в визуале, так и в идеях группы. Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Digimortal

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
9 ноября воскресенье
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Романсы о любви в особняке Серебрякова
4 октября в 19:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
8 ноября в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Восемь комиков
18+
Юмор
Восемь комиков
30 октября в 20:00 Stage Standup Club
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше