Концерт Digimortal в Санкт-Петербурге

Для зрителей это будет особенный момент: впервые в истории группы альбом «Сто Ночей» будет представлен в полном объёме. Многие композиции из него не исполнялись вживую ни разу, что добавляет интриги и неповторимости к концерту.

Музыка, которая вдохновляет

Музыку Digimortal легко представить как саундтрек к фантастическим фильмам или звучащую на загадочных устройствах в далёком космосе. Но вместе с тем, она остаётся близкой каждому, кто живёт в настоящем. Главная её особенность — осмысленность и значимость, которые необходимо не только слышать, но и чувствовать.

Футуристичный металл для людей будущего

Digimortal предлагает слушателям уникальное звучание футуристичного метала. Это постоянное движение вперёд и развитие в рамках жанра, отражающееся как в визуале, так и в идеях группы. Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!