ДиДюЛя
ДиДюЛя

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка без границ: концерт ДиДюЛи

Для вас выступит гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя. В программе концерта зрителей ждут яркие композиции и новые произведения, объединяющие стили и жанры со всего мира.

Звучат как легендарные треки «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», так и новые мелодии, исполняемые на акустической гитаре, бузуке, дудуке и волынках. Особенностью концерта станет живой звук и световое шоу.

Музыкальные традиции и инновации

ДиДюля представляет свою уникальную концертную программу, в которой сочетает свои самые яркие композиции с новыми произведениями. Каждый инструмент раскрывает свою уникальную тембральную палитру, создавая волнующие и эмоциональные моменты. Зрители смогут насладиться богатством звучания, стилями и жанрами со всего мира — от этнических ритмов фламенко и Ближнего Востока до традиционной русской музыки.

Необычные инструменты и атмосферное шоу

На концерте будут использоваться акустическая и классическая гитары, греческая бузука, уникальная 18-струнная гитара, дудук и волынки, а также перкуссионные инструменты разных культур и народов. Каждый из них привлечёт внимание и оставит незабываемые ощущения у зрителей.

Чувства без слов

В этом концерте нет слов — музыка говорит сама за себя. Каждый аккорд и каждая нота призваны передать эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные и доступные зрителям всех культур и возрастов. Это не просто концерт, а уникальное музыкальное событие, которое соединяет современное звучание и вековые музыкальные традиции.

Купить билет на концерт ДиДюЛя

В других городах
Март
Апрель
11 марта среда
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2500 ₽
20 апреля понедельник
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 2200 ₽
25 апреля суббота
19:00
Дом дружбы Махачкала, пл. Ленина, 2
от 2000 ₽

