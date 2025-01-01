Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дидюля
Билеты от 3000₽
Киноафиша Дидюля

Дидюля

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Захватывающее шоу ДиДюЛи: Новый взгляд на фольклор

ДиДюЛя — яркая личность на музыкальной сцене, чья харизма и творческий подход стремительно завоевали сердца зрителей. Его концерты неизменно проходят с аншлагом, привлекая внимание как старых поклонников, так и новых слушателей.

С момента своего дебюта в начале «нулевых», музыка ДиДюЛи стала настоящим открытием для публики. Виртуозные мелодии, исполненные на гитаре, отличаются уникальной манерой подачи и смелыми аранжировками. Каждое его произведение по своему стилю отличается от привычного нам звучания и переосмысляет мотивы фольклорной музыки, делая их доступными и понятными для современного слушателя.

Инновационный подход

Каждая композиция ДиДюЛи — это не просто музыкальный номер, это захватывающая игра, в которой сочетаются свет, звук и экстраординарная подача. Его концерты превращаются в настоящие шоу, где каждый элемент отработан до мелочей, и качество исполнения соответствует самым высоким мировым стандартам.

Что ожидать на концерте?

Если вы еще не посетили концерт ДиДюЛи, вы упустили шанс увидеть уникальную интерпретацию современных музыкальных направлений в сочетании с фольклорными традициями. Его выступления — это не только возможность насладиться качественной музыкой, но и погрузиться в атмосферу праздника, где царит яркость и энергетика.

Приходите на концерт, и вы увидите, как современное искусство перекликается с народными корнями, создавая что-то совершенно новое и неповторимое.

Купить билет на концерт Дидюля

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
16:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽

Фотографии

Дидюля

В ближайшие дни

Чермен Качмазов и Алексей Шамутило
18+
Юмор
Чермен Качмазов и Алексей Шамутило
26 сентября в 21:00 Stand Up Store Moscow
от 2000 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
27 сентября в 17:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Именины у Людмилы
12+
Фолк
Именины у Людмилы
27 сентября в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше