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Дидюля
Билеты от 5000₽
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Дидюля

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

ДиДюЛя в Москве: музыка, которая объединяет поколения

Его персона всегда вызывает большой интерес, а концерты проходят с неизменным аншлагом. ДиДюЛя — яркая личность, харизматичный артист и исполнитель-первопроходец, чья музыка начала завоевывать сердца слушателей в начале «нулевых» годов.

Уникальный стиль и звучание

Красивые мелодии, виртуозно исполненные на гитаре, отличаются особой манерой подачи и смелыми аранжировками. ДиДюля заметно выделяется среди других исполнителей, его композиции совершенно не похожи на всё то, к чему мы привыкли.

Фольклорные мотивы в современном звучании

Имя ДиДюли стало олицетворением мотивов фольклорной музыки, понятных всем, но представленных в совершенно новом, современном исполнении. Каждая его композиция — это новый стиль и захватывающая игра.

Концерт как шоу

Каждый концерт ДиДюли — это настоящее шоу, где свет, звук и подача находятся на высочайшем мировом уровне. Не упустите возможность окунуться в мир уникальной музыки и ярких эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:30 от 5000 ₽

Фотографии

Дидюля

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
23 июля в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1390 ₽
Плаксы
18+
Ска Панк
Плаксы
21 сентября в 20:00 МТ Music Bar
от 1000 ₽
Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
9 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
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