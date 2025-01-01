Меню
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок
ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок

ДиДюЛя. Этника, фолк, фьюжн, этно-рок

6+
Возраст 6+

О концерте

Звук, соединяющий миры и эпохи

Приглашаем вас на уникальный концерт гитариста-виртуоза и композитора ДиДюЛи. В этой программе маэстро представит свои самые яркие композиции и новые произведения, погружая зрителя в волшебный мир музыкальных фьюжн-экспериментов.

Музыкальная палитра мира

В этом концерте раскрывается богатство звучания, стилей и жанров со всего мира. Мы услышим традиционные этно-рифмы, ритмы фламенко, мелодии Ближнего Востока и элементы русской культуры. Зрителей ожидает неповторимая атмосфера, где каждый инструмент генерирует уникальные звуки.

Легендарные композиции и новинки

В программе звучат как уже ставшие культовыми композиции, такие как «Полёт на Меркурий», «Путь домой» и «Арабика», так и совершенно новые мелодии. Исполнения ведутся на акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной восемнадцатиструнной гитаре, дудуке, волынках и разнообразных перкуссионных инструментах.

Эмоции без слов

Особенностью концертной программы является живой звук и потрясающее световое шоу, подчеркивающее атмосферу каждого произведения. Здесь нет слов — музыка говорит сама за себя, передавая эмоции и мысли, чувства и переживания, понятные зрителям всех культур и возрастов.

Незабываемая музыкальная экспедиция

Этот концерт — не просто музыкальное событие, а незабываемая экспедиция, проводящая зрителей через пространственные и временные границы. Музыка соединяет современное звучание и вековые традиции, оставляя неизгладимые впечатления.

Апрель
25 апреля суббота
19:00
Дом дружбы Махачкала, пл. Ленина, 2
от 2000 ₽

