Спектакль Диана Вишнёва. Шахерезада

25 мая в Московском Международном Доме Музыки пройдет уникальное гала-представление под названием «Май.Гала.Балет», посвященное великой балерине нашего времени, Народной артистке России Диане Вишневой. Этот вечер обещает стать настоящим праздником балета!
Зрители смогут насладиться отрывком из знаменитого балета «Шехерезада», где Диана Вишнева продемонстрирует свое мастерство. Кроме того, на сцене выступят её друзья — звезды мирового балета, которые порадуют гостей искусно собранной Гала-программой.
В программе вечера зрителей ждут классические произведения таких великих хореографов, как Мариус Петипа, Михаил Фокин и Альберто Алонсо. Также будут представлены работы современных балетмейстеров, что позволит зрителям увидеть как традиции, так и эксперименты в современном танце.
Иллюзорные декорации от известного художника Павла Каплевича создадут незабываемую атмосферу, погружая зрителей в волшебный мир балета.
В этот вечер зрители встретятся с Прима-балеринами и Главными Премьерами театров Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый из них подарит свое мастерство и зарядит невероятной энергией.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного события! Ждем вас в Светлановском зале Дома Музыки.