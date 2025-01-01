Спектакль Диана Вишнёва. Шахерезада

«Май. Гала. Балет». Посвящение Диане Вишневой

25 мая в Московском Международном Доме Музыки пройдет уникальное гала-представление под названием «Май.Гала.Балет», посвященное великой балерине нашего времени, Народной артистке России Диане Вишневой. Этот вечер обещает стать настоящим праздником балета!

Звезды мирового балета

Зрители смогут насладиться отрывком из знаменитого балета «Шехерезада», где Диана Вишнева продемонстрирует свое мастерство. Кроме того, на сцене выступят её друзья — звезды мирового балета, которые порадуют гостей искусно собранной Гала-программой.

Классика и современность

В программе вечера зрителей ждут классические произведения таких великих хореографов, как Мариус Петипа, Михаил Фокин и Альберто Алонсо. Также будут представлены работы современных балетмейстеров, что позволит зрителям увидеть как традиции, так и эксперименты в современном танце.

Иллюзия и атмосфера

Иллюзорные декорации от известного художника Павла Каплевича создадут незабываемую атмосферу, погружая зрителей в волшебный мир балета.

Встреча с мастерами

В этот вечер зрители встретятся с Прима-балеринами и Главными Премьерами театров Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый из них подарит свое мастерство и зарядит невероятной энергией.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события! Ждем вас в Светлановском зале Дома Музыки.