Diana Sur. От классического джаза к модернизму / From Classical Jazz to Modern

Джазовый вечер с Дианой Сур в Jam Club

В Jam Club состоится уникальный концерт джазовой и соул певицы Дианы Сур. Её неподражаемый голос и богатый тембр уже завоевали множество поклонников, и этот вечер обещает запомниться.

Что слушать на концерте?

В программе выступления — ранние джазовые стандарты и поздние шедевры от таких мастеров, как Телониус Монк, Диззи Гиллеспи и Майлз Дэвис. Публика сможет насладиться разнообразием стилей, включая свинг, боп, кул-джаз, модальный джаз, латинский джаз и фьюжн.

Для кого пройдет концерт?

Концерт станет отличным событием для любителей джаза и всех, кто интересуется музыкальными экспериментами. Не упустите шанс узнать, как эволюционирует джаз и какие новые формы он принимает.

Не пропустите вечер, наполненный живой музыкой и энергетикой Дианы Сур!