Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Diana Sur. От классического джаза к модернизму / From Classical Jazz to Modern
Билеты от 2500₽
Киноафиша Diana Sur. От классического джаза к модернизму / From Classical Jazz to Modern

Diana Sur. От классического джаза к модернизму / From Classical Jazz to Modern

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Джазовый вечер с Дианой Сур в Jam Club

В Jam Club состоится уникальный концерт джазовой и соул певицы Дианы Сур. Её неподражаемый голос и богатый тембр уже завоевали множество поклонников, и этот вечер обещает запомниться.

Что слушать на концерте?

В программе выступления — ранние джазовые стандарты и поздние шедевры от таких мастеров, как Телониус Монк, Диззи Гиллеспи и Майлз Дэвис. Публика сможет насладиться разнообразием стилей, включая свинг, боп, кул-джаз, модальный джаз, латинский джаз и фьюжн.

Для кого пройдет концерт?

Концерт станет отличным событием для любителей джаза и всех, кто интересуется музыкальными экспериментами. Не упустите шанс узнать, как эволюционирует джаз и какие новые формы он принимает.

Не пропустите вечер, наполненный живой музыкой и энергетикой Дианы Сур!

Купить билет на концерт Diana Sur. От классического джаза к модернизму / From Classical Jazz to Modern

Помощь с билетами
Январь
16 января пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
6+
Классическая музыка
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
4 января в 17:00 Дарвиновский музей
от 2000 ₽
Денис Мацуев (фортепиано)
6+
Классическая музыка
Денис Мацуев (фортепиано)
5 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 15000 ₽
Павел Дедищев. Сольный концерт
18+
Юмор
Павел Дедищев. Сольный концерт
2 января в 19:20 Coin Event Hall
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше