Diana Sur Jazz Vocal School
Билеты от 2500₽
Diana Sur Jazz Vocal School

Возраст 6+
О концерте

Концерт Дианы Сур: Джаз и Студенты

На сцене выступит джазовая и соул певица Диана Сур, обладательница запоминающегося, темброво- насыщенного голоса. Она не только автор песен, но и талантливый композитор и аранжировщик.

Диана развивает свое мастерство, обращаясь к бесконечным стилям чернокожей американской музыки. В 2023 году она была номинирована на премию «Восходящая звезда» на радио Jazz. Диана – хедлайнер международных джазовых фестивалей и лауреат музыкальных конкурсов, таких как International Songwriting Competition в Теннесси, США.

Вместе с Дианой на сцену выйдут ее лучшие студенты, которые под ее чутким руководством и с поддержкой ведущих музыкантов страны подготовят впечатляющую программу. Она будет включать пьесы из золотого репертуара выдающихся джазовых и эстрадных вокалистов.

Зрителей ждёт фантастическая энергетика, артистизм и филигранное исполнение великих хитов в одном из лучших музыкальных клубов столицы. Продолжительность концерта варьируется на усмотрение музыкантов: два отделения по 45 минут или одно 90-минутное выступление.

Июль
19 июля воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

