Diana Sur Jazz Vocal School

Джаз и соул: Концерт Дианы Сур в клубе Gamma More

В музыкальном клубе Gamma More состоится выступление талантливой джазовой и соул певицы Дианы Сур. Эта артистка обладает темброво насыщенным голосом и является не только автором песен, но и композитором и аранжировщиком.

Диана Сур — номинант премии «Восходящая звезда» на Радио Jazz, а также лауреат международных конкурсов, включая International Songwriting Competition, проходивший в Теннесси, США. Она активно участвует в международных джазовых фестивалях, привнося в свое творчество разнообразие музыкальных стилей чернокожих американцев.

На сцене вместе с Дианой выйдут её лучшие студенты. Под ее руководством, они подготовят специальную программу, включающую известные пьесы из репертуара великих джазовых и эстрадных исполнителей.

Концерт порадует зрителей фантастической энергетикой, артистизмом и филигранностью исполнения. Это событие пройдет в одном из лучших клубов столицы, что сделает атмосферу ещё более запоминающейся.

Продолжительность концерта может варьироваться по усмотрению музыкантов — это могут быть два отделения по 45 минут или одно продолжительное выступление продолжительностью 90 минут.