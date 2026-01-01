Diana Sur Jazz Vocal School
Киноафиша Diana Sur Jazz Vocal School

Diana Sur Jazz Vocal School

О концерте

Джаз и соул: Концерт Дианы Сур в клубе Gamma More

В музыкальном клубе Gamma More состоится выступление талантливой джазовой и соул певицы Дианы Сур. Эта артистка обладает темброво насыщенным голосом и является не только автором песен, но и композитором и аранжировщиком.

Диана Сур — номинант премии «Восходящая звезда» на Радио Jazz, а также лауреат международных конкурсов, включая International Songwriting Competition, проходивший в Теннесси, США. Она активно участвует в международных джазовых фестивалях, привнося в свое творчество разнообразие музыкальных стилей чернокожих американцев.

На сцене вместе с Дианой выйдут её лучшие студенты. Под ее руководством, они подготовят специальную программу, включающую известные пьесы из репертуара великих джазовых и эстрадных исполнителей.

Концерт порадует зрителей фантастической энергетикой, артистизмом и филигранностью исполнения. Это событие пройдет в одном из лучших клубов столицы, что сделает атмосферу ещё более запоминающейся.

Продолжительность концерта может варьироваться по усмотрению музыкантов — это могут быть два отделения по 45 минут или одно продолжительное выступление продолжительностью 90 минут.

Июнь
20 июня суббота
20:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 1000 ₽

