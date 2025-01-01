Меню
Диана. Миф
Киноафиша Диана. Миф

Спектакль Диана. Миф

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль о принцессе Диане: история из первых уст

Принцесса Диана — одна из самых известных фигур XX века. Она стала кумиром миллионов людей по всему миру и до сих пор не потеряла своей актуальности. Спустя 25 лет после трагической гибели интерес к её жизни и судьбе продолжает расти: ежегодно выходят художественные и документальные фильмы, а также ставятся спектакли, посвященные её личности.

Моноспектакль актрисы Марины Ягуповой предлагает зрителям уникальную возможность заглянуть в мир Дианы. Основой постановки стали редкие диктофонные записи, которые сама принцесса сделала в 1991 году для своей биографии. Эти записи, обнародованные лишь недавно, позволяют нам услышать её историю напрямую — от первого лица.

Легенды и реальные переживания

Судьба Дианы всегда была окутана множеством слухов и домыслов, которые с течением времени превратились в настоящие легенды. Этот спектакль раскрывает не только известные факты, но и личные переживания принцессы, её борьбу за признание и понимание в рамках королевской семьи.

Почему стоит посетить спектакль

Посещение моноспектакля — это возможность переосмыслить образ принцессы, узнать о её недоступных для большинства переживаниях и разочарованиях. Марины Ягупова с мастерством передает эмоции и глубину её рассказа. Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и познавательным, затрагивая сердечные темы самоидентификации и поиска своего места в мире.

Не упустите шанс услышать не просто историю из прошлого, а живую исповедь женщины, которая оставила неизгладимый след в сердцах миллионов.

Режиссер
Владимир Петрухин
В ролях
Марина Ягупова

Фотографии

Диана. Миф Диана. Миф Диана. Миф Диана. Миф Диана. Миф
