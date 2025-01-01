Меню
Диана Макина
Киноафиша Диана Макина

Диана Макина

О концерте

Концерт Дианы Макиной в Музкафе

На сцене Музкафе выступит талантливая певица Диана Макина со своей новой концертной программой. Этот вечер будет посвящён золотой эпохе советской эстрады.

Знакомые мелодии прошлых лет

Под звуки песен, заполнивших домах, праздниках и радиоэфирах, зрители смогут вспомнить лучшие моменты жизни нескольких поколений. В программе – хиты, которые знакомы каждой семье.

Искусство, наполненное теплом

Нежный голос Дианы, живое исполнение и искреннее настроение создадут уникальную атмосферу вечера. Это будет встреча с музыкальной ностальгией и добром, которое согревает сердца.

Организация вечера

После приобретения билета рекомендуется забронировать место за столиком для создания более комфортной атмосферы.

Не упустите возможность насладиться магией советской эстрады в исполнении Дианы Макиной!

Купить билет на концерт Диана Макина

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Музкафе г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

