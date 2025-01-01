Меню
Диана Арбенина. Ночные снайперы
Киноафиша Диана Арбенина. Ночные снайперы

Диана Арбенина. Ночные снайперы

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера, на котором прозвучат легендарные хиты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В программе – такие популярные композиции, как «Катастрофически», «Разбуди меня», «Рубеж», а также песни с альбома Bloody Mary.

Уникальный звук и стиль

Альбом Bloody Mary сочетает в себе массивный стадионный рок, нежную электронику и гипнотическое диско. Эти музыкальные элементы создают уникальную атмосферу, способную удивить даже самого искушенного слушателя.

Эмоциональная сила выступления

Концерты Дианы Арбениной известны своим мощным эмоциональным зарядом. Ее искренность и харизма делают каждое выступление настоящим праздником для зрителей. Полюбившие ее творчество смогут насладиться честными и трогающими душу исполнениями, которые так ценятся поклонниками рок-музыки.

Не пропустите это значимое музыкальное событие, которое обязательно оставит яркий след в вашем сердце!

Исполнители
Диана Арбенина
Диана Арбенина

В других городах
Февраль
15 февраля воскресенье
20:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 2800 ₽

