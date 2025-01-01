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Диана Арбенина и Ночные снайперы
Киноафиша Диана Арбенина и Ночные снайперы

Диана Арбенина и Ночные снайперы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске

Этой осенью стартует большой тур Дианы Арбениной по городам России. На концертах обязательно прозвучат любимые хиты нескольких поколений, такие как «Катастрофически», «Разбуди меня» и «Рубеж». Также зрители смогут насладиться песнями с нового альбома «Bloody Mary», который вышел весной этого года.

Новая эра в творчестве

Новый тур Дианы Арбениной становится частью её новой эры. Альбом «Bloody Mary» открыл свежую главу в её карьере, демонстрируя смелые и многогранные музыкальные решения. Пластинка сочетает неожиданные для творчества Арбениной элементы: масштабный стадионный рок, хрупкую электронику, полиритмию в духе Radiohead, гипнотическое диско и даже автотюн. Но, несмотря на новые эксперименты, альбом сохраняет верный почерк певицы — пронзительная лирика о любви, чувственные мелодии и узнаваемый голос, пронизывающий сердце.

Эмоциональная связь с публикой

Каждое выступление Дианы — это мощный эмоциональный заряд, искренность и энергия, которыми она покоряет публику вот уже три десятилетия. В её репертуаре находятся как сердечные баллады, так и рок-боевики, а её голос и мелодизм узнаваемы с первых нот. Концерты Дианы Арбениной — это место, где каждый зритель чувствует себя услышанным.

Икона стиля и харизмы

Диана Арбенина — поэт, музыкант и харизматичная рок-звезда, чье творчество остается актуальным и близким для разных поколений. Её песни представляют собой честный, иногда жесткий и бескомпромиссный, но всегда искренний диалог с душой. «Рок-н-ролл давно уже не стиль музыки, это стиль жизни! И то, что я рок-н-ролльщица до мозга костей, никто не сможет у меня забрать!» — признается сама Диана.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью осенне-зимнего тура Дианы Арбениной — это увлекательное и зрелищное путешествие через новые звуки, вечные хиты и живые эмоции!

Исполнители
Диана Арбенина
Диана Арбенина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 декабря
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
19:00 от 2500 ₽

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