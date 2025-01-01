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Киноафиша Диалоги. Справедливость

Спектакль Диалоги. Справедливость

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Диалоги» Платона: Театральный стендап-сериал. Эпизод 1 — «Разговор в баре»

О чём будет эпизод:

Этот первый эпизод театрального стендап-сериала по мотивам «Диалогов» Платона переносит древнегреческую философию в современную атмосферу. Действие происходит в баре, куда приходят люди, чтобы обсудить важные вопросы жизни, общества и морали. Здесь, в непринужденной обстановке, начинается разговор, который плавно перетекает от повседневных тем к более глубоким размышлениям о том, что значит быть человеком, что есть истина и как мы воспринимаем мир.

Суть:

Если вы когда-либо попадали в бар и начинали разговор с малознакомыми людьми, вы знаете, что такие беседы могут быть весьма неожиданными. Сначала разговор идет о погоде или о последних новостях, но вскоре неизбежно появляются более серьезные вопросы. И именно это происходит в нашем театральном стендап-сериале, где философские дискуссии Платона будут предстанавать в современном контексте, как будто это обычные разговоры людей в баре.

Персонажи — современные жители города, каждый со своими взглядами на жизнь, спорят, рассуждают и задаются вечными вопросами, пытаясь найти ответы или хотя бы понять, почему те или иные идеи существуют уже тысячу лет. Под маской легкости и шуток скрываются глубокие философские вопросы о добродетели, правде и справедливости.

Формат:

  • В каждом эпизоде два или несколько участников делятся своими мыслями, сталкиваются с противоречиями и пытаются понять, что же такое истина.
  • В отличие от классических философских бесед, наши персонажи могут использовать современные примеры и шутки, делая философию доступной и понятной.

Для кого:

Если вы хотите не только посмеяться, но и подумать, если вам интересен не просто стендап, а глубокие размышления о жизни, о смысле, то этот проект точно для вас. Мы создали пространство, где философия Платона встречается с юмором, а серьезные вопросы обсуждаются через призму повседневных ситуаций.

Присоединяйтесь к разговору!

Если вы приходите в бар не только за напитком, но и за разговором — этот спектакль для вас. Нам важно услышать ваше мнение, потому что каждый из нас может внести свой вклад в беседу о жизни, истине и справедливости.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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