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Диалоги с Раневской
Киноафиша Диалоги с Раневской

Спектакль Диалоги с Раневской

Постановка
13 трамвай 18+
Режиссер Полина Гнездилова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Диалоги с Раневской» в Сибирском камерном театре «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить премьеру спектакля «Диалоги с Раневской». Этот проект не только рассказывает о жизни великой актрисы Фаины Раневской, но и погружает зрителей в размышления о человеческой судьбе.

Темы и содержание

Спектакль исследует, как общественные ожидания, личные амбиции и внутренние противоречия формируют судьбу человека. Раневская становится символом человеческой боли и стремления к счастью, которое, увы, всегда ускользает.

Уникальная театральная форма

Форма и стиль спектакля будут оригинально сочетать различные театральные техники, создавая многослойное и выразительное представление о жизни знаменитой актрисы. Зрителей ожидает глубокий и трогательный рассказ, который заставляет задуматься о вечных вопросах бытия.

Команда спектакля

  • Режиссер: Полина Гнездилова
  • Художник по свету: Николай Сотников
  • Исполнитель: Екатерина Ваколюк

Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной истории! Спектакль «Диалоги с Раневской» обещает оставить незабываемые впечатления и глубоко затронуть сердца зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 500 ₽

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