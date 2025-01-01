Цикл лекций о Чайковском в Мариинском театре

Приглашаем вас на шестую лекцию Лидии Адэр из цикла «Чайковский и Петербург». Это уникальное событие позволит погрузиться в мир музыкальной истории и искусства.

О Лидии Адэр

Лидия Адэр — выдающийся музыковед и преподаватель. В 2009 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 2013 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Микротоновая музыка в Европе и России в 1900–1920-е годы» под руководством профессора Людмилы Ковнацкой.

Карьера и достижения

Лидия является учредителем и арт-директором Центра современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ». С 2006 года она занимает должность старшего научного сотрудника Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова, а с 2022 года также является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета.

Адэр активно участвует в культурной жизни, реализуя проекты для таких известных учреждений, как Мариинский театр и Российский музей. Она является автором концепции и куратором создания Музея С. В. Рахманинова, который откроется в Великом Новгороде в 2024 году.

Научные публикации и лекции

Лидия — автор более сорока научных статей на пяти языках, а также приглашенный лектор в университетах Мексики и Франции, а также исследовательских центрах в Европе и США. Она разработала спецкурс для студентов Принстонского университета.

Интересные факты

Лидия Адэр также является автором и режиссером детского сериала «Музейная фея», в который вошло 100 серий. С 2024 года она ведет программу «Креативный Петербург», распространяя знания о культурном наследии города.

Не упустите возможность посетить лекцию и насладиться глубокими размышлениями о Чайковском и его связи с Петербургом!