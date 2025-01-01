Меню
Диалоги с биг-бэндом
Диалоги с биг-бэндом

6+
Возраст 6+

О концерте

Диалоги с биг-бэндом: джаз для юных слушателей

Концерт «Диалоги с биг-бэндом» предлагает уникальную возможность познакомиться с миром джаза. Это событие организует Jazz Philharmonic Orchestra, известный своими изысканными выступлениями в жанре джаз.

Что ждёт юных зрителей?

В программе концерта основное внимание уделено ключевым направлениям джаза и его инструментам. Юные слушатели узнают о влиянии джаза на современную музыку и познакомятся с выдающимися исполнителями, чьи имена стали знаковыми в истории этого жанра.

Интересные факты о джазе

Джаз зародился в конце 19 века, и его корни уходят в афроамериканскую культуру. В этом жанре свободное импровизирование играет важную роль, что делает каждое выступление уникальным. Поскольку джаз продолжает развиваться, он остаётся актуальным и для молодого поколения.

Кому будет интересно?

Концерт будет интересен не только школьникам, но и всем, кто хочет узнать больше о джазе и его многогранности. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир джаза!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
12:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 800 ₽
25 января воскресенье
12:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 800 ₽
15 февраля воскресенье
12:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 800 ₽

