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Диалоги по поводу американского джаза
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Спектакль Диалоги по поводу американского джаза

О губительной сущности успеха
Постановка
Мастерская 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль о Выживании и Разрушении

Моноспектакль Полины Сидихиной представляет собой актуальную и проницательную историю о выживании в эпоху разрушений и потерянных человеческих связей. Спектакль исследует внутренние конфликты и саморазрушение, возникающее в условиях, когда всё вокруг рушится, а причина разрушения — в самом человеке.

Концепция режиссуры

Режиссёр Анна Масликова погружает зрителя в мир, где каждый шаг, каждое действие и каждое решение имеют решающее значение. Моноспектакль раскрывает, как личные внутренние демоны могут оказывать влияние на внешний мир и разрушать всё, что казалось устойчивым.

Художественное оформление

Художник Екатерина Августеняк создает визуальное оформление, которое подчеркивает настроение и атмосферу спектакля, добавляя глубину и выразительность.

Режиссер
Анна Зуммер
В ролях
Полина Сидихина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Диалоги по поводу американского джаза Диалоги по поводу американского джаза Диалоги по поводу американского джаза Диалоги по поводу американского джаза Диалоги по поводу американского джаза

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