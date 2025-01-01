Спектакль Диалоги по поводу американского джаза

Моноспектакль о Выживании и Разрушении

Моноспектакль Полины Сидихиной представляет собой актуальную и проницательную историю о выживании в эпоху разрушений и потерянных человеческих связей. Спектакль исследует внутренние конфликты и саморазрушение, возникающее в условиях, когда всё вокруг рушится, а причина разрушения — в самом человеке.

Концепция режиссуры

Режиссёр Анна Масликова погружает зрителя в мир, где каждый шаг, каждое действие и каждое решение имеют решающее значение. Моноспектакль раскрывает, как личные внутренние демоны могут оказывать влияние на внешний мир и разрушать всё, что казалось устойчивым.

Художественное оформление

Художник Екатерина Августеняк создает визуальное оформление, которое подчеркивает настроение и атмосферу спектакля, добавляя глубину и выразительность.