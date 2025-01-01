Меню
Диалоги на Литейном
Киноафиша Диалоги на Литейном

Диалоги на Литейном

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Диалоги на Литейном»: образовательный проект Театра «На Литейном»

Проект «Диалоги на Литейном» — это уникальная возможность для зрителей погрузиться в мир театра и искусства. Это серия открытых разговоров, организованных Театром «На Литейном», где зрители могут встретиться с создателями спектаклей, философами, историками и культурологами.

Что такое «Диалоги на Литейном»?

Это дискуссионное пространство, которое объединяет горожан и театральное сообщество. Мы не ограничиваем нашу аудиторию только зрителями театра, а открываем доступ к обсуждениям для всех желающих. Темы встреч разнообразны и охватывают не только спектакли театра, но и более широкие вопросы искусства, истории и философии.

Программа сезона 2024/25

В новом театральном сезоне 2024/25 проект будет сосредоточен на премьерах Театра «На Литейном». Каждая встреча станет отправной точкой для глубокого обсуждения актуальных тем, связанных с новыми спектаклями, что позволит зрителям лучше понять замысел и контекст произведений.

Почему стоит посетить?

«Диалоги на Литейном» — это не только возможность познакомиться с театральным искусством, но и уникальный шанс расширить свои знания о культуре и искусстве в целом. Участие в таких обсуждениях обогащает культурный опыт и открывает новые горизонты восприятия.

Не упустите шанс стать частью этого интересного проекта и развить свои театральные горизонты!

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
15:00 от 300 ₽

