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Диалоги. Мнения. Эпизод III
Киноафиша Диалоги. Мнения. Эпизод III

Спектакль Диалоги. Мнения. Эпизод III

Постановка
Шум 16+
Режиссер Александр Худяков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сократ и его оппоненты ведут диалог на тему философии в Кабаре ШУМ

Философ — тот, кто созерцает прекрасное! Или нет? В новом спектакле «Сократ» мы погружаемся в мир философских размышлений и задаем себе важные вопросы: кто такой философ и кто решает, что такое прекрасное? С каждым эпизодом вопросов становится всё больше, а вместе с ними — и интересных мнений.

Диалоги Сократа

Зрители смогут наблюдать, как Сократ и его оппоненты ведут захватывающий диалог о философии в любимом Кабаре ШУМ. Это не просто спектакль, а театральный иммерсивный сериал, который заставляет задуматься о границах знания и мнения. Вы сможете увидеть, чем мнение отличается от знания и какие выводы делают герои.

Информация для зрителей

Не переживайте, если вы не видели первые эпизоды — это не помешает вашему восприятию третьего. Каждый спектакль в этом сериале самодостаточен и предлагает уникальный опыт. Важно отметить, что в спектакле используются элементы психодрамы в исключительно театральной форме, без психотерапии.

Команда спектакля

Режиссёр — Александр Худяков, который уже зарекомендовал себя как талантливый постановщик. В спектакле также участвуют актеры Иван Вальберг и сам Александр Худяков, что добавляет особый колорит и динамику.

Приходите на продолжение театрального иммерсивного сериала «Сократ» и станьте частью этого увлекательного философского путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Шум Санкт-Петербург, Маяковского, 52
22:00 от 1500 ₽

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