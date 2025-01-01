Спектакль Диалоги. Мнения. Эпизод III

Сократ и его оппоненты ведут диалог на тему философии в Кабаре ШУМ

Философ — тот, кто созерцает прекрасное! Или нет? В новом спектакле «Сократ» мы погружаемся в мир философских размышлений и задаем себе важные вопросы: кто такой философ и кто решает, что такое прекрасное? С каждым эпизодом вопросов становится всё больше, а вместе с ними — и интересных мнений.

Диалоги Сократа

Зрители смогут наблюдать, как Сократ и его оппоненты ведут захватывающий диалог о философии в любимом Кабаре ШУМ. Это не просто спектакль, а театральный иммерсивный сериал, который заставляет задуматься о границах знания и мнения. Вы сможете увидеть, чем мнение отличается от знания и какие выводы делают герои.

Информация для зрителей

Не переживайте, если вы не видели первые эпизоды — это не помешает вашему восприятию третьего. Каждый спектакль в этом сериале самодостаточен и предлагает уникальный опыт. Важно отметить, что в спектакле используются элементы психодрамы в исключительно театральной форме, без психотерапии.

Команда спектакля

Режиссёр — Александр Худяков, который уже зарекомендовал себя как талантливый постановщик. В спектакле также участвуют актеры Иван Вальберг и сам Александр Худяков, что добавляет особый колорит и динамику.

Приходите на продолжение театрального иммерсивного сериала «Сократ» и станьте частью этого увлекательного философского путешествия!