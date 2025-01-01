Спектакль Диалоги кармелиток

Опера Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» в России

Опера французского композитора Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» была сочинена в 1956 году для миланского театра La Scala по пьесе Ж. Бернаноса. С тех пор это произведение не сходит со сцен европейских театров.

В России опера впервые прозвучала в театре «Геликон» в лаконичной и почти пуританской постановке. Спектакль быстро завоевал популярность и стал главным событием оперного сезона 2003/2004 года. Публика была покорена искренностью, зрелостью и глубиной трактовки одного из ярчайших сочинений Пуленка.

История и содержание

«Диалоги кармелиток» основаны на реальной истории о мученической смерти 16 обитательниц кармелитского монастыря в Компьени во времена Великой французской революции. Однако, благодаря замыслу режиссера, спектакль превращается в нечто большее, чем просто музыка и драматургия.

Диалог с душой зрителя

Спектакль создает уникальный диалог с душой зрителя. Он ведется то страстно, то задумчиво, то жестко, но всегда с обнаженной искренностью. Создатели «Диалогов кармелиток» стремятся затронуть самые глубокие чувства и эмоции, что делает этот спектакль особенно значимым в театральной жизни.

