Диалоги кармелиток
Билеты от 0₽
Киноафиша Диалоги кармелиток

Спектакль Диалоги кармелиток

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Опера Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» в России

Опера французского композитора Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» была сочинена в 1956 году для миланского театра La Scala по пьесе Ж. Бернаноса. С тех пор это произведение не сходит со сцен европейских театров.

В России опера впервые прозвучала в театре «Геликон» в лаконичной и почти пуританской постановке. Спектакль быстро завоевал популярность и стал главным событием оперного сезона 2003/2004 года. Публика была покорена искренностью, зрелостью и глубиной трактовки одного из ярчайших сочинений Пуленка.

История и содержание

«Диалоги кармелиток» основаны на реальной истории о мученической смерти 16 обитательниц кармелитского монастыря в Компьени во времена Великой французской революции. Однако, благодаря замыслу режиссера, спектакль превращается в нечто большее, чем просто музыка и драматургия.

Диалог с душой зрителя

Спектакль создает уникальный диалог с душой зрителя. Он ведется то страстно, то задумчиво, то жестко, но всегда с обнаженной искренностью. Создатели «Диалогов кармелиток» стремятся затронуть самые глубокие чувства и эмоции, что делает этот спектакль особенно значимым в театральной жизни.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение искусства на сцене театра «Геликон» — это встреча с историей, музыкой и глубокими человеческими переживаниями.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
8 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
9 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00

Фотографии

Диалоги кармелиток Диалоги кармелиток Диалоги кармелиток Диалоги кармелиток

