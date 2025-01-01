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Диалоги. Идеальное государство. Эпизод II
Киноафиша Диалоги. Идеальное государство. Эпизод II

Спектакль Диалоги. Идеальное государство. Эпизод II

Постановка
Шум 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кабаре ШУМ представляет: иммерсивный спектакль по мотивам сочинений Платона

Кабаре ШУМ анонсирует серию иммерсивных спектаклей, основанную на сочинениях древнегреческого философа Платона. Театральный сериал «Диалоги» предлагает уникальную возможность зрителям погрузиться в обсуждение вопросов справедливости, небытия и истинной любви.

Формат спектакля

«Диалоги» представляют собой новый формат на стыке философии и театра. Каждый эпизод посвящен отдельной теме, а адаптированный текст Платона позволяет актерам вовлекать зрителей в интерактивный диалог. Ход обсуждения зависит от самой аудитории, что делает каждую встречу уникальной.

Главные роли и творческая команда

Главные роли в спектакле исполняют актер и режиссер Александр Худяков и Иван Вальберг. Худяков, известный своей работой с независимыми театрами, планирует приглашать известных личностей Петербурга для обсуждения тем, что добавит дополнительный интерес к каждому эпизоду.

Первый эпизод: Справедливость

Первый эпизод сериала сосредоточен на теме справедливости. Зрители имеют возможность присоединиться в любой момент, так как эпизоды независимы друг от друга.

Традиции Кабаре в доме Маяковского

Спектакль создан специально для Кабаре ШУМ и продолжает традицию театральных постановок в доме Маяковского, сохраняя дух творчества и эксперимента.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального опыта, где философия встречается с искусством!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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