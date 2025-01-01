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Билеты от 800₽
Киноафиша Диалоги барокко

Диалоги барокко

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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
14:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Лесоповал
12+
Шансон
Лесоповал
4 января в 16:30 Фольклорный центр «Москва»
от 2000 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
15 августа в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
18+
Джаз
Бурлеск-шоу. Ночь в кабаре
10 августа в 21:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
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