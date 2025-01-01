Меню
Диалоги 2 сезон. Эпизод Знания
Киноафиша Диалоги 2 сезон. Эпизод Знания

Спектакль Диалоги 2 сезон. Эпизод Знания

16+
Возраст 16+

О спектакле

Театральный проект Александра Худякова в кабаре Шум

Вопрос о ценности знаний всегда остается актуальным. "В приобретении знаний гораздо больше риска, чем в покупке съестного", — утверждает главный герой нового спектакля, который мы приглашаем вас увидеть. Это не просто театральная премьера, а настоящее интеллектуальное путешествие в мир философии и саморазмышления.

Темы и идеи

Спектакль под названием "Знание — благо" затрагивает важные вопросы о том, чему нужно учиться и чего следует остерегаться. "Знание — благо, незнание — зло?" — именно на эту тему будет идти разговор. Вместе с более опытными участниками спектакля зрители смогут исследовать, какое знание действительно полезно, а какое может навредить.

Команда постановки

Режиссером постановки выступил Александр Худяков, известный своим нестандартным подходом к театральному искусству. В главных ролях вы увидите Ивана Вальберга и самого Худякова. Все они настроены на то, чтобы провести вас через увлекательный мир мысли и анализа.

Где и когда

Спектакль пройдет в уютной атмосферной локации — Кабаре ШУМ. Здесь объединяются интересные идеи и талантливые актеры, ведь театр должен не только развлекать, но и заставлять задумываться.

Почему стоит прийти

Не упустите возможность присоединиться к дискуссии о важности знаний и их роли в нашей жизни. Это будет не просто спектакль, а философская встреча с глубиной и смыслом. Вам, вероятно, будет интересно обсудить все аспекты, которые поднимутся на сцене.

Запланируйте свой визит и откройте для себя новые грани театрального искусства с спектаклем "Знание — благо".

Режиссер
Александр Худяков
В ролях
Иван Вальберг
Александр Худяков
