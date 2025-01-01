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Диалог
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Спектакль Диалог

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный эксперимент: взаимодействие без границ

В новом спектакле, который проходит без традиционной сцены, зрители становятся полноправными участниками уникального театрального опыта. В обстановке зрелищных и провокационных декораций они взаимодействуют не только с актёром, но и друг с другом.

Погружение в внутренний мир

Актёр, используя диалоги и вопросы, погружает участников в их внутренний мир, исследуя образы мыслей, стереотипы, убеждения и ценности. Спектакль разделён на тематические блоки, которые освещают острые и актуальные вопросы современного общества.

Цель и формат

Цель театральной постановки — развлечь ум, предложить новые точки зрения и дать пищу для внутреннего диалога. После завершения спектакля участникам предоставляется время для обсуждения, где они могут поделиться своими мыслями и чувствами о пережитом опыте.

Детали спектакля

  • Количество участников: до 6 человек
  • Продолжительность: 60–90 минут
  • Антрактов: нет
  • Дресс-код: свободный

Информация о билетах

При покупке билетов на спектакль предусмотрен подарок: «Спектакль + галерея мастерская Зайцева». Вы сможете насладиться спектаклем (по расписанию), а затем посетить галерею Зайцева в течение дня с 10:00 до 20:00.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 24 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 25 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 26 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 27 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 28 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 29 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 30 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 31 июля
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 1 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 2 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 3 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 4 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 5 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 6 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 7 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 8 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 9 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 10 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 11 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 12 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 13 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 14 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 15 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 16 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 17 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 18 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 19 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 20 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 21 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 22 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 23 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 24 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 25 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 26 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 27 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 28 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 29 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 30 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽
Казань, 31 августа
Иммерсивный театр осознанности Зайцевых Казань, Островского, 9/3
18:00 от 2700 ₽ 20:00 от 3870 ₽

В ближайшие дни

Kaleidoscope Art&Dining
12+
Иммерсивный
Kaleidoscope Art&Dining
26 августа в 20:00 Калейдоскоп
от 9800 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Кремль
10 октября в 19:30 Дворец земледельцев
от 6000 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Казань. Старо-Татарская Слобода
23 июля в 20:00 Музей чая
от 1500 ₽
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