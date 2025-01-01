Спектакль Диалог

Театральный эксперимент: взаимодействие без границ

В новом спектакле, который проходит без традиционной сцены, зрители становятся полноправными участниками уникального театрального опыта. В обстановке зрелищных и провокационных декораций они взаимодействуют не только с актёром, но и друг с другом.

Погружение в внутренний мир

Актёр, используя диалоги и вопросы, погружает участников в их внутренний мир, исследуя образы мыслей, стереотипы, убеждения и ценности. Спектакль разделён на тематические блоки, которые освещают острые и актуальные вопросы современного общества.

Цель и формат

Цель театральной постановки — развлечь ум, предложить новые точки зрения и дать пищу для внутреннего диалога. После завершения спектакля участникам предоставляется время для обсуждения, где они могут поделиться своими мыслями и чувствами о пережитом опыте.

Детали спектакля

Количество участников: до 6 человек

до 6 человек Продолжительность: 60–90 минут

60–90 минут Антрактов: нет

нет Дресс-код: свободный

Информация о билетах

При покупке билетов на спектакль предусмотрен подарок: «Спектакль + галерея мастерская Зайцева». Вы сможете насладиться спектаклем (по расписанию), а затем посетить галерею Зайцева в течение дня с 10:00 до 20:00.