Диалог у новогодней елки: Софи Гертье

Софи Гертье: новое прочтение любимых мелодий советской эпохи

Софи Гертье представит авторский взгляд на знакомые каждому песни, которые зазвучат по-новому в изысканных джазовых аранжировках. Бархатистый и изящный тембр её голоса создаст атмосферу настоящего диалога между эпохами – уютная лирика прошлого встретится с импровизационной свободой современного джаза. На сцене её аккомпанирует виртуозный инструментальный квартет, собранный из признанных мастеров московской джазовой сцены.

Об артистке

Софи Гертье – ученица известной джазовой вокалистки Ирины Остин, обладательница гран-при конкурса «Jazz Birds» и лауреат международных фестивалей. В её творчестве органично переплетены советская манера исполнения и классическая джазовая школа. Уже в начале своей карьеры Софи collaborировала с известными коллективами, такими как «Masala Quartet» и «Dmitry Safonov Quintet», а также делила сцену с признанными мастерами жанра, включая вокалиста Дмитрия Носкова и трубача Виталия Головнева.

Достижения и творчество

В 2025 году талант Софи был отмечен на международном уровне: она стала участницей престижного фестиваля «TIJC Jazz Camp» в Таиланде, где совершенствовала своё мастерство под руководством мировых звёзд. Это свидетельствует о высоком уровне её профессионализма и стремлении к музыкальному развитию.

Состав квартета

На сцене вместе с Софи выйдут:

Николай Куликов (гитара)

Альберт Сабирзянов (тенор-саксофон)

Марк Гайдар (контрабас)

Дмитрий Сафонов (ударные)

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом, который подарит новый взгляд на музыку, знакомую каждому из нас.