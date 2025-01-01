Диалог у Новогодней елки. Праздничный концерт. Ведет Галина Хомчик

Зимний концерт с Галиной Хомчик в Киноконцертном зале «Эльдар»

Знаменитые стихи Юрия Левитанского точно настраивают нас на встречу с любимым зимним праздником. Новый год – это время, когда мы ожидаем чего-то особенно хорошего, сказочного и чудесного.

Уже четвертый год подряд по многим просьбам зрителей, Киноконцертный зал «Эльдар» приглашает всех на праздничные концерты «Диалог у новогодней ёлки». Это отличная возможность объединиться, спеть любимые мелодии, поучаствовать в забавных викторинах и зарядиться искренним новогодним настроением.

Киношедевры и любимые песни

Как же мы можем представить встречу Нового года без доброго старого кино? Фильмы, такие как «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром...», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Старый новый год» и «Москва слезам не верит», подарили нам множество чудесных песен, которые мы знаем наизусть.

На концерте «Диалог у новогодней ёлки» вы сможете спеть вместе с артистами известные хиты: «Если у вас нету тёти», «На Тихорецкую», «Приходит время», «Старый клен», «А снег идет», «Есть только миг», «Разговор со счастьем», «Александра». Известные исполнители создадут незабываемый диалог голосов, песен и музыкальных инструментов.

Новогодние сюрпризы и призы

В этом году зрителей ждут приятные сюрпризы, квесты и розыгрыши новогодних призов. Эти timeless песни не стареют и никогда не надоедают. Главное, они создадут радостное, светлое и хорошее настроение, которое, как поется в знаменитой картине Эльдара Рязанова, «не покинет больше вас!»

Ведущей вечера станет Галина Хомчик.