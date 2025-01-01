Меню
Дежурные влюбленности. Осень
Киноафиша Дежурные влюбленности. Осень

Спектакль Дежурные влюбленности. Осень

Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер «Дежурные влюбленности» в Молодежном театре Краснодара

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер «Дежурные влюбленности», который состоится в Молодежном театре. Это событие обещает стать настоящим праздником чувств и эмоций, погружая зрителей в мир человеческих отношений через этюды и музыкальные фантазии артистов.

Программа вечера

В программе звучат всеми любимые эстрадные хиты разных лет: от чарующих мелодий двадцатых до ярких ритмов нашего времени. Вы сможете насладиться музыкой и песнями из сороковых и шестидесятых годов, которые создадут атмосферу ностальгии и тепла.

Участники

На сцене выступят талантливые исполнители, среди которых:

  • Ульяна Запольских
  • Заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко
  • Виктория Кузнецова
  • Алексей Замко
  • Заслуженный артист Кубани Иван Чиров
  • Полина Шипулина
  • Андрей Новопашин
  • И другие артисты

Осеннее вдохновение

Осень — это время перемен и вдохновения. Проведите осенний вечер в уютной атмосфере Молодежного театра, наполненной музыкой и песнями, которые тронут ваше сердце. Не упустите возможность окунуться в мир творчества и эмоций, которые подарят вам наши артисты!

