Дездемон Сидоров
Билеты от 800₽
Возраст 18+
О концерте

Сольный концерт Дездемона Сидорова в пабе O'Connell's

22 сентября в 19:00 в уютном пабе O'Connell's в Москве состоится предъюбилейный сольный концерт Дездемона Сидорова — поэта, певца и основателя уникального музыкального стиля анархо-бард-рок. Его творчество привлекает внимание сочетанием акустической гитары и бардовского вокала с элементами панк-музыки. Сидоров известен своими запоминающимися песнями, такими как «Я объявляю вам войну», «А мне похуй я панк!», «Анархия мать порядка!» и «Крутят черти у виска».

Этот концерт станет отличной возможностью для поклонников бард-рока и панк-движения насладиться музыкой в живом исполнении. Дездемон приглашает всех разделить это значимое событие, обещая не только музыкальные сюрпризы, но и живое общение с зрителями. Как он сам говорит:

«Но пока ты все еще дышишь, покажи белым ангелам фигу. Придет время, закроешь, допишешь свою книгу с пыльным названием "жизнь".»

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера!

Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 800 ₽

