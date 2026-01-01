DEXDBELL: концерт, который нельзя пропустить

После ошеломительных SOLD-OUT концертов в крупнейших городах страны, DEXDBELL возвращается с новой программой! Это шанс стать частью уникального шоу, которое оставит незабываемые впечатления.

Что вас ждет на концерте

В двухчасовую программу входят:

премьеры новых треков

лучшие хиты, проверенные тысячами слушателей

отдельный сет из самых сильных боевиков группы

Каждое выступление DEXDBELL — это событие, которое запоминается. Зрители смогут насладиться живым исполнением, ярким визуальным оформлением и энергией, которая ощущается с первых секунд.

Эксклюзивный мерч и атмосфера

На концертах будет доступен эксклюзивный мерч, разработанный специально для этого тура. Стильные вещи станут частью вашей истории DEXDBELL. Каждый концерт — это не просто шоу, это мероприятие, о котором будут говорить!

Не упустите шанс

DEXDBELL возвращается, чтобы поднять планку ещё выше. Билеты уже доступны! Успейте стать частью этого невероятного шоу, которое обещает наполнить зал настоящим драйвом и положительными эмоциями.