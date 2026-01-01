После ошеломительных SOLD-OUT концертов в крупнейших городах страны, DEXDBELL возвращается с новой программой! Это шанс стать частью уникального шоу, которое оставит незабываемые впечатления.
В двухчасовую программу входят:
Каждое выступление DEXDBELL — это событие, которое запоминается. Зрители смогут насладиться живым исполнением, ярким визуальным оформлением и энергией, которая ощущается с первых секунд.
На концертах будет доступен эксклюзивный мерч, разработанный специально для этого тура. Стильные вещи станут частью вашей истории DEXDBELL. Каждый концерт — это не просто шоу, это мероприятие, о котором будут говорить!
DEXDBELL возвращается, чтобы поднять планку ещё выше. Билеты уже доступны! Успейте стать частью этого невероятного шоу, которое обещает наполнить зал настоящим драйвом и положительными эмоциями.