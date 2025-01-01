После ошеломительных SOLD-OUT концертов в столицах, DEXDBELL возвращается с обновленной программой. Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть живое выступление, которое оставит незабываемый след в вашей памяти!
DEXDBELL представляет двухчасовую программу, включающую:
В отличие от других групп, DEXDBELL предлагает полностью живое исполнение, яркий и продуманный визуал, а также настоящую энергию, которую можно почувствовать с первых секунд.
Каждое выступление DEXDBELL — это грандиозное событие, о котором будут говорить. Это тот самый драйв и честный звук, за которые группа запомнилась после первого тура. Специально для концертов создан эксклюзивный мерч, который станет частью вашей истории DEXDBELL.
DEXDBELL возвращается, чтобы поднять планку ещё выше. Это не просто концерт, а музыкальный перформанс-реклама с танцами и интерактивными элементами. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!
Покупайте билеты прямо сейчас и убедитесь сами, почему DEXDBELL стали культовыми представителями своего направления. Количество билетов ограничено, и самое время испытать невероятные ощущения и вкус фонк-метала!