Концерт DEXDBELL: не упустите шанс стать частью шоу!

После ошеломительных SOLD-OUT концертов в столицах, DEXDBELL возвращается с обновленной программой. Теперь у вас есть уникальная возможность увидеть живое выступление, которое оставит незабываемый след в вашей памяти!

Что вас ждет?

DEXDBELL представляет двухчасовую программу, включающую:

премьеры новых треков

лучшие хиты, проверенные тысячами слушателей

отдельный сет из самых сильных боевиков группы

В отличие от других групп, DEXDBELL предлагает полностью живое исполнение, яркий и продуманный визуал, а также настоящую энергию, которую можно почувствовать с первых секунд.

Почему стоит посетить концерт?

Каждое выступление DEXDBELL — это грандиозное событие, о котором будут говорить. Это тот самый драйв и честный звук, за которые группа запомнилась после первого тура. Специально для концертов создан эксклюзивный мерч, который станет частью вашей истории DEXDBELL.

Не упустите уникальную возможность!

DEXDBELL возвращается, чтобы поднять планку ещё выше. Это не просто концерт, а музыкальный перформанс-реклама с танцами и интерактивными элементами. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Покупайте билеты прямо сейчас и убедитесь сами, почему DEXDBELL стали культовыми представителями своего направления. Количество билетов ограничено, и самое время испытать невероятные ощущения и вкус фонк-метала!