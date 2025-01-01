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Dexdbell
Киноафиша Dexdbell

Dexdbell

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Не пропустите: уникальное шоу Dexdbell в Москве!

Ядерная и освежающая смесь Phonk и DeathCore музыки врывается в столицу с большим концертом! Dexdbell — настоящее открытие российской метал-сцены, которое представит своё уникальное шоу. Это событие нельзя пропустить!

Энергетика и мощь на сцене

Ваш слух будут ласкать мощные вокальные партии, наполненные эмоциями и энергией рёва разъярённого зверя. Ударные, способные превратить танцпол в сцену эпичного землетрясения, и тяжёлые гитары заставят содрогаться даже самые крепкие стены клуба. Фантастические биты сделают так, что вам невозможно будет устоять на месте!

Культовые представители жанра

Покупая билет прямо сейчас, вы сможете убедиться лично, почему Dexdbell стали культовыми представителями своего направления. Готовьтесь потерять голову, забыть обо всём вокруг и окунуться в музыкальный водоворот вместе с этими новыми героями сцены. Их музыкальный стиль способен увлечь глубже, чем самый тёмный подземный туннель метрополитена!

Ограниченное количество билетов

Количество билетов ограничено, так что не упустите уникальный шанс испытать невероятные ощущения и почувствовать настоящий вкус фонк-метала! Окунитесь в море эмоций и звуков, которые оставят след навсегда!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
18:00 от 1060 ₽

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16 февраля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
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