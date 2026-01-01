Концерт органной музыки «Девятый вал»

Концерт органной музыки «Девятый вал» предложит слушателям уникальную программу, основанную на произведениях жанра токкаты, созданных с XVII по XXI века. Органист Владимир Королевский, лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Органист года - 2022», исполнит произведения великих композиторов, среди которых Джироламо Фрескобальди, Георг Муффат, Иоганн Себастьян Бах, Эжен Жигу и Владимир Королевский (старший).

Токката, обладающая технической сложностью и насыщенным гармоническим языком, завораживает слушателей. С исторической точки зрения, жанр значительно изменялся на протяжении веков: от короткой пьесы фанфарного характера до масштабных, красочных и виртуозных композиций.

Название концертной программы вдохновлено всемирно известным шедевром художника-мариниста Ивана Айвазовского. Как волны штормового моря, одна выше и мощнее другой, звуки каждой токкаты на концерте будут нарастать, обрушивая на слушателя свою музыкальную массу и напряженность движения.

В программе вечера вы сможете услышать токкаты Д. Фрескобальди, Г. Муффата, И.С. Баха, Э. Жигу и Л. Боэльмана. Обратите внимание, концерт пройдет без антракта.