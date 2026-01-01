Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девятый вал
Киноафиша Девятый вал

Девятый вал

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт органной музыки «Девятый вал»

Концерт органной музыки «Девятый вал» предложит слушателям уникальную программу, основанную на произведениях жанра токкаты, созданных с XVII по XXI века. Органист Владимир Королевский, лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Органист года - 2022», исполнит произведения великих композиторов, среди которых Джироламо Фрескобальди, Георг Муффат, Иоганн Себастьян Бах, Эжен Жигу и Владимир Королевский (старший).

Токката, обладающая технической сложностью и насыщенным гармоническим языком, завораживает слушателей. С исторической точки зрения, жанр значительно изменялся на протяжении веков: от короткой пьесы фанфарного характера до масштабных, красочных и виртуозных композиций.

Название концертной программы вдохновлено всемирно известным шедевром художника-мариниста Ивана Айвазовского. Как волны штормового моря, одна выше и мощнее другой, звуки каждой токкаты на концерте будут нарастать, обрушивая на слушателя свою музыкальную массу и напряженность движения.

В программе вечера вы сможете услышать токкаты Д. Фрескобальди, Г. Муффата, И.С. Баха, Э. Жигу и Л. Боэльмана. Обратите внимание, концерт пройдет без антракта.

Купить билет на концерт Девятый вал

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
21 июня воскресенье
17:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Юлия Литош и Б.С.Т.Х band
18+
Поп Рок

Юлия Литош и Б.С.Т.Х band

7 июня в 21:00 Треугольник
от 500 ₽
Музыкальное приношение
6+
Классическая музыка

Музыкальное приношение

22 июня в 19:00 Концертный центр «Сириус»
от 1800 ₽
Концерт-закрытие XXVI органного фестиваля
12+
Классическая музыка

Концерт-закрытие XXVI органного фестиваля

11 октября в 17:00 Зал органной и камерной музыки
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше