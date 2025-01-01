Спектакль Девять

Спектакль по мотивам фильма «Девять дней одного года» – любовь, наука и риск

История двух ученых и одной девушки

Спектакль вдохновлен культовым фильмом Михаила Ромма, который рассказывает о двух физиках-ядерщиках, работающих над важным научным экспериментом, и о том, как они оба влюбляются в одну девушку. Один из героев готов пожертвовать своей жизнью ради науки, что делает конфликт еще более драматичным.

Совмещение киноклассики с современными темами

Режиссер Сергей Виноградов и драматург Валерий Печейкин перенесли атмосферу научного рока 60-х годов в современность. Они смешивают диалоги из фильма с монологами о таких темах, как инновации в Сколково и межпланетные путешествия, создавая новый контекст для классической истории.

Ностальгия и актуальность

Совмещение стиля киноклассики с актуальными научными темами придает спектаклю уникальную многослойность. Сочетание исторического фона и современных проблем делает постановку интересной как для поклонников оригинального фильма, так и для новых зрителей.