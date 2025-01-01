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Девять
Билеты от 1000₽
Киноафиша Девять

Спектакль Девять

Ностальгический спектакль по культовому фильму Михаила Ромма 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам фильма «Девять дней одного года» – любовь, наука и риск

История двух ученых и одной девушки

Спектакль вдохновлен культовым фильмом Михаила Ромма, который рассказывает о двух физиках-ядерщиках, работающих над важным научным экспериментом, и о том, как они оба влюбляются в одну девушку. Один из героев готов пожертвовать своей жизнью ради науки, что делает конфликт еще более драматичным.

Совмещение киноклассики с современными темами

Режиссер Сергей Виноградов и драматург Валерий Печейкин перенесли атмосферу научного рока 60-х годов в современность. Они смешивают диалоги из фильма с монологами о таких темах, как инновации в Сколково и межпланетные путешествия, создавая новый контекст для классической истории.

Ностальгия и актуальность

Совмещение стиля киноклассики с актуальными научными темами придает спектаклю уникальную многослойность. Сочетание исторического фона и современных проблем делает постановку интересной как для поклонников оригинального фильма, так и для новых зрителей.

Режиссер
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
В ролях
Анатолий Просалов
Александр Хотенов
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Екатерина Стеблина
Екатерина Стеблина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
14 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
23 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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