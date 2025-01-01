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Девять саксофонов
Киноафиша Девять саксофонов

Девять саксофонов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка выдающихся композиторов в саксофонном прочтении. Бах, Чайковский и Григ зазвучат по-NOVOму в ярком исполнении ансамбля. Девять саксофонистов на одной сцене — неординарное звучание и свежий взгляд на любимую классику. Исполнители: Ансамбль саксофонов «NOVO» В программе: Бах И. С. Пассакалья до минор Бизе Сюита из оперы «Кармен» Григ Сюита «Из времен Хольберга» Маркес Дансон № 2 Пьяццолла «Времена года в Буэнос-Айресе» Хинастера Сюита танцев из балета «Эстансия», ор. 8а Чайковский Музыка из балета «Щелкунчик» Шостакович Сюита для джаз-оркестра Элгар Серенада

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 сентября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 1300 ₽

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