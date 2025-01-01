Девять саксофонов

Музыка выдающихся композиторов в саксофонном прочтении. Бах, Чайковский и Григ зазвучат по-NOVOму в ярком исполнении ансамбля. Девять саксофонистов на одной сцене — неординарное звучание и свежий взгляд на любимую классику. Исполнители: Ансамбль саксофонов «NOVO» В программе: Бах И. С. Пассакалья до минор Бизе Сюита из оперы «Кармен» Григ Сюита «Из времен Хольберга» Маркес Дансон № 2 Пьяццолла «Времена года в Буэнос-Айресе» Хинастера Сюита танцев из балета «Эстансия», ор. 8а Чайковский Музыка из балета «Щелкунчик» Шостакович Сюита для джаз-оркестра Элгар Серенада