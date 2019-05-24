Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).
Действие оперы разворачивается в лагере золотоискателей у подножия гор в Калифорнии в годы золотой лихорадки.
Вечереет. В салуне «Полька» собираются старатели. Они играют в карты, обмениваются новостями и заказывают выпивку. В это время местный бард Джейк Уоллес затягивает грустную песню, погружая всех в ностальгию. Один из старателей, Джим Ларкенс, не может сдержать слез и мечтает о доме.
Ссора вспыхивает между шерифом Рэнсом и старателем Сонорой из-за хозяюшки салуна Минни. Вдруг раздается выстрел — это Минни, которая пытается восстановить порядок. Золотоискатели одаривают ее подарками, и она становится центром их внимания. В салун заходит агент компании «Уэллс Фарго» Эшби, рассказывая о бандитах под предводительством Рамиреса.
Минни мечтает о любви, а появление незнакомца Дика Джонсона придаёт ей надежду. Однако шериф Рэнс начинает ревновать, когда видит, как Минни танцует с Джонсоном.
В хижине Минни ее помощница индианка Уаукли обсуждает с Билли Кроликом предстоящую свадьбу. Минни готовится к встрече с Джонсоном, но вскоре к ней приходят шериф и старатели, следуя за Рамиресом. Минни оказывается в сложной ситуации, когда Джонсон и Рамирес оказываются одно и то же лицо.
Минни переживает сильное разочарование, но в то же время готова простить Джонсона. Внезапно раздаётся выстрел, и Минни прячет Дика на чердаке, отказываясь выдавать его шерифу. Она решает сыграть с ним в покер: если выиграет — Дик останется с ней.
Шериф Рэнс и Ник ждут новости о поимке Рамиреса. Наконец, преступник оказывается пойман. Однако Минни появляется с оружием в руках, требуя остановить казнь. Она убеждает старателей, что Рамирес изменился и заслуживает второго шанса. В результате, жизнь бандита спасена, и Минни с Джонсоном прощаются с Калифорнией.
Эта опера полна драмы и эмоциональных переживаний, и её постановка в Мариинском театре станет незабываемым событием для всех любителей искусства.