Опера Джакомо Пуччини «Девушка с Запада» в Мариинском театре

Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках).

Историческая справка

Мировая премьера: 10 декабря 1910 года, Метрополитен-опера, Нью-Йорк

10 декабря 1910 года, Метрополитен-опера, Нью-Йорк Премьера в России: 2 октября 1913 года, Оперный театр Зимина на сцене театра Солодовникова, Москва (на русском языке, перевод Владимира Алексеева)

2 октября 1913 года, Оперный театр Зимина на сцене театра Солодовникова, Москва (на русском языке, перевод Владимира Алексеева) Премьера в Мариинском театре: 24 мая 2019 года

Краткое содержание

Действие оперы разворачивается в лагере золотоискателей у подножия гор в Калифорнии в годы золотой лихорадки.

Действие первое

Вечереет. В салуне «Полька» собираются старатели. Они играют в карты, обмениваются новостями и заказывают выпивку. В это время местный бард Джейк Уоллес затягивает грустную песню, погружая всех в ностальгию. Один из старателей, Джим Ларкенс, не может сдержать слез и мечтает о доме.

Ссора вспыхивает между шерифом Рэнсом и старателем Сонорой из-за хозяюшки салуна Минни. Вдруг раздается выстрел — это Минни, которая пытается восстановить порядок. Золотоискатели одаривают ее подарками, и она становится центром их внимания. В салун заходит агент компании «Уэллс Фарго» Эшби, рассказывая о бандитах под предводительством Рамиреса.

Минни мечтает о любви, а появление незнакомца Дика Джонсона придаёт ей надежду. Однако шериф Рэнс начинает ревновать, когда видит, как Минни танцует с Джонсоном.

Действие второе

В хижине Минни ее помощница индианка Уаукли обсуждает с Билли Кроликом предстоящую свадьбу. Минни готовится к встрече с Джонсоном, но вскоре к ней приходят шериф и старатели, следуя за Рамиресом. Минни оказывается в сложной ситуации, когда Джонсон и Рамирес оказываются одно и то же лицо.

Минни переживает сильное разочарование, но в то же время готова простить Джонсона. Внезапно раздаётся выстрел, и Минни прячет Дика на чердаке, отказываясь выдавать его шерифу. Она решает сыграть с ним в покер: если выиграет — Дик останется с ней.

Действие третье

Шериф Рэнс и Ник ждут новости о поимке Рамиреса. Наконец, преступник оказывается пойман. Однако Минни появляется с оружием в руках, требуя остановить казнь. Она убеждает старателей, что Рамирес изменился и заслуживает второго шанса. В результате, жизнь бандита спасена, и Минни с Джонсоном прощаются с Калифорнией.

Эта опера полна драмы и эмоциональных переживаний, и её постановка в Мариинском театре станет незабываемым событием для всех любителей искусства.