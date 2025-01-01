Спектакль «Девушка с картины» на фестивале «Золотая Августина»

Драматургический театр «Драмбалкон» из Санкт-Петербурга представляет спектакль «Девушка с картины» в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Это уникальное событие станет настоящим подарком для всех любителей театра.

О спектакле

В основе пьесы лежат документальные материалы, которые создают яркий и трогательный портрет молодой девушки. Она проживает свою жизнь как искусство, выбирая придуманные миры и влюбляясь в таких классиков, как Пушкин и Высоцкий, а также в сам город Петербург. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, она оказывается на грани разрушения своего идеального мира.

Команда проекта

Спектакль создан под руководством талантливого драматурга и режиссера Дарьи Желомоновой. В главных ролях выступят:

Мария Культикова

Анна Волкова

Екатерина Солдатенкова

Александра Ледак

Звукорежиссером проекта стал Владимир Килькеев, а художником — Зина Николаева. Их профессионализм и креативный подход придают спектаклю особую атмосферу и глубину.

Зачем стоит посмотреть?

Спектакль «Девушка с картины» обещает стать не только эстетическим наслаждением, но и глубоким погружением в мир человеческих эмоций и конфликтов. Это история о том, как искусство и реальность пересекаются, и как важно сохранить себя в этом сложном мире.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль на фестивале «Золотая Августина» и стать частью уникального театрального события!