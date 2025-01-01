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Девушка с картины
Киноафиша Девушка с картины

Спектакль Девушка с картины

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Девушка с картины» на фестивале «Золотая Августина»

Драматургический театр «Драмбалкон» из Санкт-Петербурга представляет спектакль «Девушка с картины» в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Это уникальное событие станет настоящим подарком для всех любителей театра.

О спектакле

В основе пьесы лежат документальные материалы, которые создают яркий и трогательный портрет молодой девушки. Она проживает свою жизнь как искусство, выбирая придуманные миры и влюбляясь в таких классиков, как Пушкин и Высоцкий, а также в сам город Петербург. Однако, столкнувшись с суровой реальностью, она оказывается на грани разрушения своего идеального мира.

Команда проекта

Спектакль создан под руководством талантливого драматурга и режиссера Дарьи Желомоновой. В главных ролях выступят:

  • Мария Культикова
  • Анна Волкова
  • Екатерина Солдатенкова
  • Александра Ледак

Звукорежиссером проекта стал Владимир Килькеев, а художником — Зина Николаева. Их профессионализм и креативный подход придают спектаклю особую атмосферу и глубину.

Зачем стоит посмотреть?

Спектакль «Девушка с картины» обещает стать не только эстетическим наслаждением, но и глубоким погружением в мир человеческих эмоций и конфликтов. Это история о том, как искусство и реальность пересекаются, и как важно сохранить себя в этом сложном мире.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль на фестивале «Золотая Августина» и стать частью уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
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