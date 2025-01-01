Меню
Девушка и СМЕРШ
Постановка
Московский художественный театр комедии 12+
Режиссер Кирилл Левшин
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Девушка и СМЕРШ» в Московском художественном театре комедии

В центре внимания спектакля «Девушка и СМЕРШ» - события Великой Отечественной войны, разворачивающиеся в 1943 году на Курской дуге. Четыре юные связистки, работая день и ночь, делают все возможное для ускорения долгожданного контрнаступления советских войск.

Несмотря на тяжелые испытания на войне, героини сохраняют свою человечность. Они смеются, дурачатся, влюбляются, но вскоре оказывается, что одна из них - предатель. На хрупкие плечи девушек ложится неимоверный груз ответственности, что заставляет их пересмотреть свои ценности и понять важность вопросов долга, чести, совести и любви.

Режиссура и художник

Спектакль поставил Кирилл Левшин, а художественное руководство осуществляет Ольга Анохина. Их творческое взаимодействие на сцене обещает зрителям увлекательное и пронзительное представление, раскрывающее внутренний мир героинь на фоне исторических событий.

Причины для посещения

«Девушка и СМЕРШ» - это не только история о войне, но и глубокое исследование человеческой натуры в условиях экстраординарных испытаний. Спектакль приглашает зрителей задуматься о морали и выборе, которые приходится делать даже в самых трудных обстоятельствах. Не пропустите возможность увидеть этот актуальный и проникновенный спектакль!

