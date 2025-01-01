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Девочки
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Спектакль Девочки

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Постановка по пьесе современного драматурга Дарьи Верясовой

История о юных разведчицах Великой Отечественной войны, таких как Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, Клавдия Милорадова, Клавдия Сукачева, Рита Загирова и Маргарита Каравай. Эти девушки служили в составе диверсионно-разведывательной группы воинской части 9903, проявив невероятную храбрость и преданность Родине.

Сюжет и тематика

Пьеса основана на исторических фактах, а также включает письма этих девушек к мамам, подругам и семьям. Эти письма трогательные и искренние, что позволяет глубже проникнуться в душевные переживания героинь, которые в условиях войны не испугались вызова времени. Спектакль исследует их судьбы на фоне Великой Отечественной войны, подчеркивая их молодость, решимость и любовь к Родине.

Режиссерская концепция

Режиссер Юлия Шульева отмечает, что уникальность пьесы заключается в том, что каждый зритель может поставить себя на место главного героя — историка, чтобы попытаться ответить на вопрос «как было на самом деле?». Через монологи девушек, которые позже стали Героями, показывается их любовь к Родине, решимость защищать её и борьба, сделавшая их имена вечными.

Месседж и значение

Режиссер подчеркивает, что пример мужества и стойкости этих юных девушек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания. Спектакль вдохновляет на поиск света, доблести и доброты в себе, напоминает, что каждый выбор человека может определить будущее — как личное, так и судьбу всей страны.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые артисты, включая А. Куимову, Е. Шарыкину, К. Балашову, И. Баранова, М. Чикова, Т. Еремеева, Р. Богданова, М. Швыдко, А. Губанову, М. Белоненко, А. Ломакину и Е. Мазалову. Спектакль обещает быть трогательным и глубоким, раскрывающим важную историческую тему через личные истории, полные мужества и любви к Родине.

Режиссер
Юлия Шульева
В ролях
Тимур Еремеев
Роман Богданов
Екатерина Шарыкина
Мария Швыдко
Карина Балашова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Девочки Девочки Девочки Девочки Девочки Девочки

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