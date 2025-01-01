Меню
Девочки
Киноафиша Девочки

Спектакль Девочки

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «ДЕВОЧКИ» по произведениям Бориса Васильева

Приглашаем вас на спектакль «ДЕВОЧКИ», основанный на произведениях Бориса Васильева: «А зори здесь тихие...», «Завтра была война» и «Аты-баты, шли солдаты». Это трогательная история о любви, мужестве и надежде, которая переносит нас в суровые годы Великой Отечественной войны.

Спектакль является выпускной работой актерской мастерской заслуженной артистки РФ Маргариты Бычковой. Он обещает стать не только зрелищным, но и глубоко эмоциональным событием.

Сюжет

Действие разворачивается на 171-м разъезде, где остались лишь двенадцать дворов, пожарный сарай и длинный пакгауз, построенный из валунов в начале века. В последний раз, во время бомбежки, водонапорная башня рухнула, и поезда перестали здесь останавливаться. После прекращения налетов немцев, солдаты впали в уныние, ощущая безысходность и безделье.

Командир разъезда, старшина Васков, пишет рапорты и борется с пьянством, мечтая о том, чтобы к ним прислали «непьющих» солдат. В это время за окном мая 1942 года разворачивается настоящая драма, полная страха и надежды.

Команда спектакля

  • Режиссер: заслуженная артистка РФ Маргарита Бычкова
  • Художник по свету: Алсу Гиниатуллина
  • Балетмейстер: Мария Кораблева
  • Сценическое движение: Максим Пахомов
  • Музыкальное оформление: Игорь Терехов, Дмитрий Гордеев

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит вас задуматься о ценности жизни и близости человеческих отношений в самые тяжелые времена.

Режиссер
Маргарита Бычкова
В ролях
Ксения Парфенова
Мария Кугуто
Софья Шершнева
Ольга Алемпьева
Мария Когутницкая

Купить билет на спектакль Девочки

В других городах
Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 1000 ₽

