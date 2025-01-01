Спектакль «ДЕВОЧКИ» по произведениям Бориса Васильева

Приглашаем вас на спектакль «ДЕВОЧКИ», основанный на произведениях Бориса Васильева: «А зори здесь тихие...», «Завтра была война» и «Аты-баты, шли солдаты». Это трогательная история о любви, мужестве и надежде, которая переносит нас в суровые годы Великой Отечественной войны.

Спектакль является выпускной работой актерской мастерской заслуженной артистки РФ Маргариты Бычковой. Он обещает стать не только зрелищным, но и глубоко эмоциональным событием.

Сюжет

Действие разворачивается на 171-м разъезде, где остались лишь двенадцать дворов, пожарный сарай и длинный пакгауз, построенный из валунов в начале века. В последний раз, во время бомбежки, водонапорная башня рухнула, и поезда перестали здесь останавливаться. После прекращения налетов немцев, солдаты впали в уныние, ощущая безысходность и безделье.

Командир разъезда, старшина Васков, пишет рапорты и борется с пьянством, мечтая о том, чтобы к ним прислали «непьющих» солдат. В это время за окном мая 1942 года разворачивается настоящая драма, полная страха и надежды.

Команда спектакля

Режиссер: заслуженная артистка РФ Маргарита Бычкова

заслуженная артистка РФ Маргарита Бычкова Художник по свету: Алсу Гиниатуллина

Алсу Гиниатуллина Балетмейстер: Мария Кораблева

Мария Кораблева Сценическое движение: Максим Пахомов

Максим Пахомов Музыкальное оформление: Игорь Терехов, Дмитрий Гордеев

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит вас задуматься о ценности жизни и близости человеческих отношений в самые тяжелые времена.