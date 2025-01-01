Спектакль Девочки

Премьера спектакля «Девочки» на Малой сцене Театра на Таганке

17 и 18 апреля 2025 года на Малой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Девочки» режиссёра Дениса Парамонова. Этот спектакль создан по мотивам пьесы Михаила Рощина «Эшелон».

Сюжет и атмосфера

События разворачиваются в сорок первом году, осенью, в вагоне-теплушке, который является лишь одной из многочисленных единиц бесконечного эшелона. На фоне войны и страха, на переднем плане — разные женские судьбы, объединённые общей трагедией. Эти женщины, прижавшись друг к другу у печки, ищут тепла и надежды на завтрашний день.

Уязвимость, общая беда, заботы о детях и страх за любимых — всё это сближает героинь, подчеркивая силу человеческого духа. Пока эшелон движется к неизвестности, внутри вагона разгорается путь от страха и отчаяния к взаимопомощи и единению.

Мнение режиссёра

«Это пьеса вне времени. Она будет актуальна всегда, потому что в ней исследуется душа человека в самой чудовищной ситуации — в ситуации войны, голода и страха», — говорит режиссёр Денис Парамонов. Он добавляет: «Самое главное в эти страшные мгновения — не потерять себя и сохранить то немногое человеческое, что оставалось в нас».

Предыдущие показы и лаборатория

Эскиз спектакля «Девочки» впервые был представлен в рамках режиссёрской лаборатории проекта «Репетиции» под названием «Эшелон» в январе 2024 года. Это событие стало важным шагом на пути к созданию полноценного спектакля, который затрагивает глубокие человеческие темы и эмоции.

Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории, которая заставит задуматься о вечных ценностях и силе человеческого духа в самые трудные времена.