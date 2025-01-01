Меню
Девочки в культуре. Театр горожан
Спектакль Девочки в культуре. Театр горожан

Спектакль Девочки в культуре. Театр горожан

16+
16+

Спектакль с работниками культуры

Кто занимается восстановлением культурного наследия? Кто руководит народными коллективами? Почему они выбрали столь непростые и порой неблагодарные профессии? На эти и другие важные вопросы ответят шесть настоящих работников культуры в спектакле театра горожан «Девочки в культуре».

Истории из первых уст

Театр горожан представляет уникальный формат, в котором зрители услышат личные рассказы о жизни и работе людей, погруженных в культуру. Без лишних посредников, только опыт, трепет, сомнения и достижения реальных людей.

Участники спектакля

  • Елизавета Хатунцева — художник-реставратор тканей Русского музея, ведущий специалист в области народного искусства.
  • Нина Артёменко — этномузыколог, руководитель фольклорного ансамбля «Домострой», собиратель и исследователь русского фольклора.
  • Екатерина Загородникова — видеоинженер театра марионеток им. Е.С. Деммени, культуролог.
  • Елена Мосьпан — организатор мероприятий, режиссер, экс-арт-директор праздничного агентства.
  • Мария Ахлибинская — руководитель вокального коллектива «Питер Пэн», певица.
  • Наталия Груздева — художник и реставратор, работающая в Русском музее и ранее в Государственном Эрмитаже.

Кураторы спектакля

Анну Симонову и Анастасию Пахотинскую знают многие как ведущих подкаста о театре и культуре «Бельэтаж это где?». Обе они активно занимаются культурной деятельностью и стремятся сделать искусство ближе к людям.

Значение культуры в современном мире

Спектакль поднимает важные вопросы о роли культуры сегодня и в будущем. Каким образом культура влияет на общество и жизнь каждого из нас? Зрители получат возможность задуматься об этом, услышав голоса людей, которые делают мир культурнее.

Декабрь
22 декабря понедельник
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 800 ₽

