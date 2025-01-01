Спектакль Девочки в культуре. Театр горожан

Кто занимается восстановлением культурного наследия? Кто руководит народными коллективами? Почему они выбрали столь непростые и порой неблагодарные профессии? На эти и другие важные вопросы ответят шесть настоящих работников культуры в спектакле театра горожан «Девочки в культуре».
Театр горожан представляет уникальный формат, в котором зрители услышат личные рассказы о жизни и работе людей, погруженных в культуру. Без лишних посредников, только опыт, трепет, сомнения и достижения реальных людей.
Анну Симонову и Анастасию Пахотинскую знают многие как ведущих подкаста о театре и культуре «Бельэтаж это где?». Обе они активно занимаются культурной деятельностью и стремятся сделать искусство ближе к людям.
Спектакль поднимает важные вопросы о роли культуры сегодня и в будущем. Каким образом культура влияет на общество и жизнь каждого из нас? Зрители получат возможность задуматься об этом, услышав голоса людей, которые делают мир культурнее.