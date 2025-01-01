Меню
Девочки и спички
Киноафиша Девочки и спички

Спектакль Девочки и спички

Постановка
Парнас 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Аси Ширшиной по пьесе Клима 

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет зрителей в мир памяти и самопознания. "Мысль. Вспышка света." — это история о том, как воспоминания могут стать как источником силы, так и тяжким бременем.

О чем спектакль?

Главная героиня, актриса, путешествует по лабиринту своей памяти. Воспоминания о непрожитых жизнях и циничный взгляд на себя создают атмосферу глубокого внутреннего конфликта. Она бродит во тьме, где простые истории превращаются в прекрасные и страшные сказки, заставляя зрителей задуматься о своем собственном прошлое.

Творческий состав

Автор текста — Клим, который создает многослойные и глубокие произведения. Режиссером спектакля выступает Ася Ширшина, известная своим уникальным подходом к театру.

На сцене зрители смогут увидеть талантливых актрис: Ульяну Симан и Надежду Бондаренко. Их мастерство и харизма привнесут в спектакль особую атмосферу, полную эмоций и тонких нюансов.

Что взять с собой?

На протяжении всего спектакля героиня будет использовать лишь коробок спичек и разговор с Богом как инструменты для спасения. Эти символы добавляют дополнительный слой значимости к повествованию.

Не пропустите!

Спектакль "Мысль. Вспышка света." — это не просто театральное представление, а глубокое путешествие в мир человеческих переживаний и эмоций. Приходите и откройте для себя новые грани театрального искусства!

Режиссер
Ася Ширшина
В ролях
Ульяна Симан
Надежда Бондаренко
