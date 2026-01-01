Рождественский перформанс "Девочка, наступившая на хлеб" от Мастерской Брусникина

Режиссер Серафима Красникова, совместно с ее арт-проектом BREADPORTRAIT и Театром Мастерская Брусникина, представляют уникальный рождественский перформанс-читку по сказке Г.Х. Андерсена под названием «Девочка, наступившая на хлеб». В этой истории речь идет о девочке, которая решает не запачкать башмачков, наступив на хлеб, и о том, как ей впоследствии тяжело приходится из-за этого поступка.

Философские глубины сказки

Сказка Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» занимает особое место в его творчестве. Она полна философского содержания и поднимает важные вопросы о значении хлеба, который является не только продуктом питания, но также мультикультурным, религиозным и духовным символом. В этой нуарной рождественской сказке затрагиваются темы перерождения, надежды и перехода из тьмы к свету.

Гастрономическая изюминка спектакля

В рамках перформанса Серафима Красникова испечет свой знаменитый хлеб с лицами, который станет не только украшением спектакля, но и основным действующим лицом. После завершения чтения зрители смогут попробовать этот необычный хлеб, что добавляет гастрономическую нотку в театральное событие.

Музыка и актеры

Гастроперформанс пройдет в формате чтения сказки актерами, среди которых будет и актриса Мастерской Брусникина Мария Лапшина. Музыка к спектаклю написана композитором Митей Бортниковым, известным как фронтмен группы ANKOBO+KABOO. Особую атмосферу добавит исполнение части саундтрека на традиционном японском инструменте кото.