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Девочка, которая умела летать
Билеты от 800₽
Киноафиша Девочка, которая умела летать

Спектакль Девочка, которая умела летать

Норвежская история про девочку, которая улетела 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Притча о необыкновенной девочке

«Театриум на Серпуховке» продолжает традицию проведения международного фестиваля «Гаврош» и создает спектакли, которые идут в ногу со временем. Вдохновленные опытом и новыми театральными течениями, они отказались от привычных форм и обратились к современным подходам.

История о девочке с крыльями

Новый спектакль основан на книге Йоке ван Леувен «Пип!», в которой рассказывается история девочки с крыльями вместо рук. С детства усыновленная добрыми людьми, она выросла, но всегда мечтала о свободе, заглядывая на небо. В какой-то момент она не выдержала и улетела.

Современные средства и подходы

Этот спектакль — современная притча, рассказанная средствами актуального театра, который так редко можно увидеть в Москве, особенно для детей. Новый подход и техника, использование актуальных театральных средств делают постановку необычной и привлекательной для зрителей.

Режиссер
Ольга Сидоркевич
В ролях
Мария Павлова
Вероника Ким
Татьяна Калакина
Мамука Заркуа
Борис Рывкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 800 ₽

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