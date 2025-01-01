Спектакль Девочка, которая умела летать

Притча о необыкновенной девочке

«Театриум на Серпуховке» продолжает традицию проведения международного фестиваля «Гаврош» и создает спектакли, которые идут в ногу со временем. Вдохновленные опытом и новыми театральными течениями, они отказались от привычных форм и обратились к современным подходам.

История о девочке с крыльями

Новый спектакль основан на книге Йоке ван Леувен «Пип!», в которой рассказывается история девочки с крыльями вместо рук. С детства усыновленная добрыми людьми, она выросла, но всегда мечтала о свободе, заглядывая на небо. В какой-то момент она не выдержала и улетела.

Современные средства и подходы

Этот спектакль — современная притча, рассказанная средствами актуального театра, который так редко можно увидеть в Москве, особенно для детей. Новый подход и техника, использование актуальных театральных средств делают постановку необычной и привлекательной для зрителей.