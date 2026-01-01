Спектакль Девочка, которая хотела летать

Премьера спектакля «Девочка, которая хотела летать» в театре «Парнас»

В Театре «Парнас» состоится долгожданная премьера спектакля о первой русской летчице Лидии Зверевой. Это вдохновляющая история о шестилетней девочке, мечтающей о полётах, и о женщине, создающей собственные самолёты. Спектакль сочетает в себе элементы драмы, пластики, работы с куклами и авторского музыкального сопровождения.

Удивительная биография

Спектакль основан на биографии первой русской дипломированной летчицы Лидии Зверевой, которая бросила вызов не только законам гравитации, но и предвзятым взглядам общества начала XX века. История раскрывает захватывающую жизнь смелых пилотов, осмеливавшихся летать на первых аэропланах, сконструированных из брусков и полотна, и повествует о трогательной любовной линии, разворачивающейся на фоне авиационных катастроф и подготовки к рекордному перелету Петербург — Москва.

Спектакль-вдохновение

«Девочка, которая хотела летать» — это не просто биографическая драма, а гимн мечте, упрямству и любви, который побуждает зрителей верить в невозможное. Этот спектакль затрагивает сердца всех, кто ценит силу человеческой воли и стремление к мечте.

Создатели спектакля

Режиссер и автор инсценировки — Екатерина Варлакова, работа является её выпускной работой. За текст отвечает драматург Инна Лалетина, а художественное оформление создали художник-сценограф Ольга Фарафонова и художник по куклам Ольга Шабалина. Музыкальное сопровождение подготовила Дарья Волгина, также исполнительница авторской песни. Видеоанимацию разработала Наталья Онищук, а дизайн афиши создала Наталия Алферьева.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обязательно вдохновит и оставит яркие впечатления!