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Девочка и спички
Билеты от 500₽
Киноафиша Девочка и спички

Спектакль Девочка и спички

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Беговой 16+
Продолжительность 4 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Девочка и спички: захватывающая театральная история

«Девочка и спички» — это современная интерпретация известной сказки, которая затрагивает важные социальные темы. В спектакле затрагиваются такие вопросы, как одиночество, надежда и борьба за выживание. Александра Мазур в роли Девочки передает всю полноту эмоций и переживаний своего героини, погружая зрителей в непростую атмосферу зимней ночи.

Режиссер Клим известен своими уникальными подходами к адаптации классических произведений, что делает каждый его спектакль незабываемым.

Преимущества посещения

Посетив спектакль «Девочка и спички», вы не только насладитесь выдающейся игрой актрисы, но и получите возможность задуматься о важных жизненных вопросах. Это событие станет отличным поводом для обсуждения с друзьями и близкими.

Не пропустите!

Спектакль пройдет на площадке Беговая, и не забудьте заранее приобрести билеты, чтобы гарантировать себе место на этом уникальном театральном событии!

Режиссер
Клим
В ролях
Александра Мазур

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Беговой Москва, Беговая, 5
18:00 от 500 ₽

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