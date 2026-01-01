Оповещения от Киноафиши
Девочка и слон
Спектакль Девочка и слон

0+
Возраст 0+

О спектакле

Цирковое шоу со слонами в Самаре

Шоу слонов заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова «Девочка и слон» — это захватывающее произведение для детей и взрослых, основанное на рассказе Александра Куприна «Слон». В центре истории — маленькая девочка, которая заболевает и жаждет стать счастливой. Ей нужно лишь маленькое «чудо», которое, в версии Куприна, воплощается в виде настоящего слона.

На сцене будут не только индийские слоны, но и весь удивительный мир цирка, что делает эту постановку первой в истории коллаборацией цирка и театра.

Насыщенная цирковая программа

Зрителей ожидают:

  • индийские слоны;
  • живые подушки и летающие кровати;
  • заколдованные лошади;
  • огромный театр теней;
  • страна сладостей;
  • пушистые собаки, спрятанные у девочки в комнате;
  • гигантские ложки, чашки и тарелки;
  • клоны, притворившиеся девочкой;
  • акробаты;
  • воздушные гимнасты;
  • барабанщики;
  • живая музыка;
  • и, конечно же, веселый и добрый клоун!

Кроме того, в финале вас ждёт незабываемое чаепитие со слонами!

Уникальность постановки

Многотонные артистки большую часть времени работают на арене без дрессировщика. Слоны сами выполняют трюки и запоминают ход спектакля. «Девочка и слон» заставит зрителей по-новому взглянуть на современный цирк.

Творческий состав

Главный режиссёр и хореографы — обладатели театральной премии «Золотая Маска». Художественный руководитель спектакля — народная артистка России Таисия Корнилова. Дрессировщик слонов, заслуженный артист России и многократный победитель международных фестивалей, Андрей Дементьев-Корнилов, является основателем единственного в России «Парка слонов» в Сочи.

Приходите и окунитесь в загадочный мир чудес и сказок!

