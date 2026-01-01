Спектакль Девочка и слон

Шоу слонов заслуженного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова «Девочка и слон» — это захватывающее произведение для детей и взрослых, основанное на рассказе Александра Куприна «Слон». В центре истории — маленькая девочка, которая заболевает и жаждет стать счастливой. Ей нужно лишь маленькое «чудо», которое, в версии Куприна, воплощается в виде настоящего слона.
На сцене будут не только индийские слоны, но и весь удивительный мир цирка, что делает эту постановку первой в истории коллаборацией цирка и театра.
Зрителей ожидают:
Кроме того, в финале вас ждёт незабываемое чаепитие со слонами!
Многотонные артистки большую часть времени работают на арене без дрессировщика. Слоны сами выполняют трюки и запоминают ход спектакля. «Девочка и слон» заставит зрителей по-новому взглянуть на современный цирк.
Главный режиссёр и хореографы — обладатели театральной премии «Золотая Маска». Художественный руководитель спектакля — народная артистка России Таисия Корнилова. Дрессировщик слонов, заслуженный артист России и многократный победитель международных фестивалей, Андрей Дементьев-Корнилов, является основателем единственного в России «Парка слонов» в Сочи.
Приходите и окунитесь в загадочный мир чудес и сказок!